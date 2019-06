General Electric: Getrübte Festtagsstimmung!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Nach drei Wochen des kontinuierlichen Kursrückgangs haben die Aktien von General Electric am Montag erstmals wieder leicht zugelegt – und am Dienstag sogar einen richtigen Sprung nach oben vollzogen. Um mehr als vier Prozent ging es bis Börsenschluss auf 8,79 Euro aufwärts. Damit liegt GE auf Wochensicht wieder gute zwei Prozent im Plus. Verwunderlich, dass gerade jetzt die Rückkehr der Papiere ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



