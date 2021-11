General Electric: Geplante Aufspaltung löst Kursfeuerwerk aus!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Am 19. Oktober hatten wir auf eine Trading-Chance bei General Electric hingewiesen und getitelt: „General Electric: Bullen scharren mit den Hufen!“ Im Text stand: „Nach einer Kursverdoppelung ist die Aktie des Mischkonzerns General Electric ISIN: US3696041033 in eine Konsolidierungsphase übergegangen. Die Chartindikatoren haben sich in den letzten Tagen verbessert und wenn jetzt noch die Umsätze steigen, kann man vielleicht einen Gewinntrade…

Den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung