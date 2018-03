Neue 200-CHF-Note kommt im August

Zürich (awp/sda) - Die neuen Fünfziger-, Zwanziger- und Zehnernoten sind bereits eingeführt. Nun geht im August der 200-CHF-Schein der neuen Notenserie in Umlauf.

Die 200-CHF-Note werde am 15. August präsentiert und am 22. August in den Umlauf gebracht, teilte die Schweizerische Nationalbank (SNB) am Montag mit. Die braune Zweihunderter-Note werde mit dem Hauptelement Materie die wissenschaftliche Seite der Schweiz thematisieren.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten