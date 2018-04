General Electric Co. EO Medium Term Notes 2005: Der Kurs gibt nach!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Die Unternehmensanleihe General Electric Co. EO Medium Term Notes 2005 konnte in den letzten Jahren eigentlich mit einer recht guten Performance aufwarten. Zeitweise konnte ein Wert von 150 Prozent des Ausgabewerts erreicht werden. Seit 2017 sehen Anleger jetzt aber nur noch auf sinkende Kurse. Die Laufzeit für die Anleihen ist noch bis 2035 geplant, jährlich erfolgt dabei eine Verzinsung in Höhe ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Carsten Müller.