General Electric Capital 470 Notes due May 16: Das wird noch ein spannendes Thema!

Per 25.11.2019, 18:43 Uhr wird für die Aktie General Electric Capital 470 Notes due May 16 der Kurs von 11.67 USD angezeigt.

Auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für General Electric Capital 470 Notes due May 16 entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für General Electric Capital 470 Notes due May 16 heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 29,69 Punkten, zeigt also an, dass General Electric Capital 470 Notes due May 16 überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Buy"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. General Electric Capital 470 Notes due May 16 ist auch auf 25-Tage-Basis überverkauft (Wert: 21,54). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Buy"-Bewertung. Zusammen erhält das General Electric Capital 470 Notes due May 16-Wertpapier damit ein "Buy"-Rating in diesem Abschnitt.

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von General Electric Capital 470 Notes due May 16 im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um General Electric Capital 470 Notes due May 16, Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

3. Sentiment und Buzz: General Electric Capital 470 Notes due May 16 lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für General Electric Capital 470 Notes due May 16 in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

