General Electric-Aktie: Der unterstützende Bereich ist in akuter Gefahr!

Liebe Leser,

der Sicherheitspuffer ist in den letzten Tagen immer kleiner geworden bei der General Electric-Aktie. Die Marke bei 17,46 USD wurde mehrere Male getestet und es kam bis jetzt noch zu keiner richtungsweisenden Entscheidung. Zu beachten ist jedoch, dass es am gestrigen Mittwoch zu einer Dividendenzahlung gekommen ist, die den Kurs künstlich um 0,10 USD senkte.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Bildet sich nun ein Boden im Bereich der Unterstützung?

Interessant bleibt die General Electric-Aktie für Anleger allemal, denn sofern die Aktie in den nächsten Wochen auf dem aktuellen Kursniveau verharrt oder sich etwas nach oben absetzen kann, könnte es zu einer Bodenbildung auf dem aktuellen Unterstützungsniveau kommen.

Charttechnische Analyse der Aktie: Keine neuen Signale für die GE-Aktie!

Charttechnisch befindet sich die Aktie weiterhin in einem Abwärtstrend, der jedoch zunehmend an Dynamik verliert. Deshalb könnte es mittelfristig auch wieder zu steigenden Kursen kommen. Die nächsten Wochen bleiben also spannend!

Ein Beitrag von Johannes Weber.