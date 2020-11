General Electric: Aktie steht in Flammen!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Die Aktien von General Electric (NYSE:GE) stehen in Flammen, seit die Gewinne des Unternehmens im dritten Quartal Ende Oktober geschlagen wurden, aber ein Analyst sagte am Freitag, dass positive Nachrichten über den Coronavirus-Impfstoff von Pfizer Inc. (NYSE:PFE) den GE-Bull-Fall auf dem Weg ins Jahr 2021 noch besser machen. Der Analyst der Bank of America, Andrew Obin, bekräftigte sein Kauf-Rating und sein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung