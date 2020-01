General Electric-Aktie: Das sollten Sie als Anleger beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Die Aktie von General Electric (GE) ist schwungvoll ins neue Jahr gestartet und hat so den Durchbruch durch den bei 11,60 US-Dollar verlaufenden Widerstand geschafft. In der Spitze stieg der Kurs bis auf 12,24 US-Dollar an, Die überkaufte Marktphase, wie sie beispielsweise im Stochastic Momentum Index (SMI) angezeigt wurde, führte daraufhin zu Gewinnmitnahmen und einer Gegenbewegung nach unten. Nun könnte es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



