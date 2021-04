General Electric Aktie: Das ist heute auf den Märkten los!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Die US-Aktienfutures handelten im frühen vorbörslichen Handel etwas niedriger, nachdem der Nasdaq-Index in der vorangegangenen Sitzung um mehr als 100 Punkte gestiegen war. Investoren erwarten die Ergebniszahlen von General Electric Company (NYSE:GE), 3M Co (NYSE:MMM), Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL), Visa Inc (NYSE:V) und Starbucks Corporation (NASDAQ:SBUX).

Der Offenmarktausschuss der US-Notenbank wird heute seine zweitägige Sitzung beginnen.



