General Electric Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

am 13. November hat General Electric im Rahmen eines Investor-Updates die Pläne für die nahe Zukunft vorgestellt und damit Investoren enttäuscht, denn die Aktie brach infolgedessen deutlich ein und erreichte ein neues Fünfjahrestief. Nach Marktkapitalisierung verlor die Aktie seit Anfang des Jahres 110 Mrd. US-Dollar.

Dividende wird um die Hälfte gekürzt

Das Unternehmen sieht unter anderem vor, die Dividende um 50 % zu kürzen, was wahrscheinlich sehr negativ aufgenommen wurde, obwohl dieser Schritt bereits allseits erwartet wurde. Möglicherweise ist jedoch der Umfang der Kürzung höher ausgefallen. Die Dividende wird von 0,96 auf 0,48 US-Dollar je Aktie jährlich fallen. Darüber hinaus will man die Geschäftsstruktur deutlich vereinfachen. Wie aus der Präsentation hervorging, will man sich auf die drei Kernbereiche Aviation, Power und Healthcare fokussieren. Diese trugen zuletzt 58 % der gesamten Umsätze des Unternehmens bei.

Erwartungen an Abspaltung von Geschäftsbereichen nicht erfüllt

Der Kursverfall dürfte sich laut Analysten der Deutschen Bank jedoch auch aufgrund nicht eingetretener Erwartungen ereignet haben. Bereits im Rahmen der Ergebnisse per Q3 2017 hatte man angekündigt, dass man Desinvestitionen im Wert von 20 Mrd. US-Dollar planen würde. Investoren und Analysten wollten allerdings mehr sehen, wie etwa die direkte Abspaltung einiger Geschäftsbereiche und wurden enttäuscht.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.