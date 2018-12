General Electric-Aktie: Weiterhin kein Land in Sicht!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

General Electric ist am Freitag erneut schwächer geworden. Der einstige Kultwert ist auf dem Weg nach unten zu neuen Allzeittiefs. Nun sind die Kurse in die Nähe der Marke von 6 Euro gerutscht. Auch 5 Euro drohen mangels weiterer Unterstützungen jederzeit angelaufen zu werden, so die Meinung der Analysten.

Nur: Immer wieder setzen Analysten und auch Investoren darauf, dass sich das Unternehmen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.