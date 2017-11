General Electric-Aktie: Was nun?

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Liebe Leser,

letzte Woche beschäftigte sich Johannes Weber in einer Analyse mit der Aktie von General Electric. Seine Erkenntnisse im Überblick:

Der Stand! In der letzten Woche ging es mit der General Electric-Aktie weiter gen Süden und selbst die 20-USD-Marke wurde unterschritten. Mit dem Jahrestief ist es mittlerweile bis unter 17,50 USD zurückgegangen.

Die Entwicklung! Beim momentanen Stand scheint es deutlich mehr Verkäufe zu geben als Käufe, so dass das Handelsvolumen in der letzten Woche angestiegen ist und sich der Kurs gleichzeitig gen Süden bewegt hat.

Der Ausblick! Weil zeitgleich mit dem Kursrückgang auch der Relative Stärke Index weiter gefallen ist, kann es nun zu einem Kaufsignal kommen. Käufe könnten sich durchaus lohnen, sind aber dennoch spekulativ, weil es bei dem Unternehmen derzeit Umstrukturierungen gibt und die Auswirkungen noch nicht ganz abzusehen sind.

Wie wird sich die Situation nun weiter entwickeln? Wir bleiben für Sie dran.

Haben Sie diese 7 Aktien schon gekauft? Wenn nicht, müssen Sie es jetzt tun!

Denn diese 7 Aktien sind die absoluten Top-Aktien für das 2. Halbjahr 2017! Wer an der Börse jetzt noch mal richtig abkassieren will, kommt an diesen 7 Top-Aktien nicht vorbei. Niemand geringeres als Börsen-Profi Mick Knauff hat diese 7 Top-Aktien grade erst für Sie geprüft – seine Empfehlung: KAUFEN, KAUFEN, KAUFEN!

>> Klicken Sie jetzt HIER, um die Namen der 3 Aktien absolut KOSTENFREI zu erhalten!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.