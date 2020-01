General Electric Aktie: Das Warten geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Zahlreiche Analysten sehen in der Aktie von General Electric einen der großen Sieger des Jahres 2020 an der Börse. Sie rechnen mit einem glorreichen Comeback des Titels, was den Anlegern natürlich ansehnliche Gewinne einbringen würde. Es scheint aber noch etwas Geduld gefragt zu sein, denn am Freitag ging es mit dem Titel nicht nach oben, sondern mit 0,24 Prozent leicht abwärts.

