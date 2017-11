General Electric-Aktie: Wann springen wieder Käufer auf den Zug auf?

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

der US-Mischkonzern verliert weiter an Wert und musste auch in der letzten Woche Kursrückgänge verkraften. Innerhalb von 4 Wochen hat die General Electric-Aktie fast 20 % an Wert eingebüßt. Seit Jahresbeginn sind es sogar fast 37 %!

Kurs der General Electric-Aktie geht auf unter 20 USD zurück!

Auch die psychologisch wichtige Marke von 20 USD konnte den Abverkauf nicht stoppen, sodass sich die Aktie nun unterhalb dieser Kursschwelle einsortieren muss. Das bisher einzig positive Zeichen könnte das Erreichen der überverkauften Situation im Relative Stärke Index sein. In meinem letzten Beitrag hatte ich den RSI bereits erwähnt und darauf hingewiesen, dass es für Anleger Sinn machen könnte, erst einmal auf der Seitenlinie zu verharren und abzuwarten.

Charttechnische Analyse: Erste positive Signale kommen aus der Charttechnik!

Bisher ist der RSI jedoch nur in den überverkauften Bereich vorgedrungen. Damit sind weitere Kursrücksetzer nicht kategorisch ausgeschlossen und sollten weiter einkalkuliert werden. Gegenreaktionen, die die Aktie wieder nach oben treiben, werden jetzt jedoch von Tag zu Tag wahrscheinlicher.

Ein Beitrag von Johannes Weber.