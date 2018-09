General Electric-Aktie: Wann endet die Durststrecke?

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Schon seit 2017 befindet sich der Kurs der General Electric-Aktie in einem Abwärtstrend. In dieser Zeit verlor die Aktie rund 60 Prozent an Wert. Allein in der letzten Woche ist der Kurs um fast 8 Prozent gefallen. Der aktuelle Wert beträgt 11,71 USD.

Wo befinden sich die wichtigsten Widerstände?

Die drei gleitenden Durchschnitte (38; 100; 200) sind schon seit Jahresbeginn fast durchgehend am

Ein Beitrag von Andreas Quirin.