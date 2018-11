General Electric-Aktie: Die Schock-Welle ist immer noch zu spüren!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

General Electric hat vor kurzem eine massive Verlustprognose für das laufende Jahr gestellt. Wahrscheinlich ist der Kurs auch deshalb in den vergangenen Tagen so kräftig abgestürzt. Der Titel ist alleine in den zurückliegenden fünf Tagen um fast 20 % nach unten geschossen und hat das charttechnische Bild in einen geradezu bemitleidenswerten Zustand verwandelt, so die Meinung der Analysten. Denn die Werte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.