General Electric Aktie: Neues Kursziel!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Im “Fast Money Halftime Report” von CNBC diskutierten die Händler den zinsbullischen Aufruf von Goldman Sachs an General Electric Co. (NYSE:GE). Der Analyst von Goldman nahm die Aktie mit einem Kauf-Rating und einem Kursziel von 10 Dollar in die Bewertung auf, weil das Unternehmen Fortschritte macht, um ein schlankeres und strukturell produktiveres Unternehmen mit besserer Kapital-Disziplin zu werden.

Jenny Harrington ist kein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung