General Electric Aktie: Lohnt sich das?

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Liebe Leser,

in der letzten Woche haben die Anleger mit Interesse die Geschehnisse bei General Electric verfolgt. Jens Becker hat sich die Situation in einer Analyse einmal genauer angeschaut und folgendes Fazit gezogen:

Der Stand! Am 21. November um 00:05 Uhr notierte General Electric (GE) an der Börse New York im Markt „Industriekonglomerate“ mit 6,76 USD stark im Minus (-13.74 Prozent). Die Dividendenentwicklung! General ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.