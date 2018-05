General Electric Aktie: Die Krise hält an!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Für General Electric gibt es weiterhin keine Entwarnung. Konzernchef John Flannery musste vor Kurzem ein Minus von 7,4 Prozent an der Börse beobachten, was den größten Tagesverlust seit November 2017 darstellte. Flannery hat dabei wenig im Gepäck, was die Stimmung aufhellen könnte. Im Gegenteil, für die Zukunft malt er ein äußerst trübes Bild. Die schleppende Nachfrage nach Gasturbinen könnte noch über ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.