General Electric Aktie: Jetzt kommt GELD!

General Electric galt lange Zeit als relativ lahmer Altstar am Börsenhimmel. Nun kommt etwas Bewegung in den Kurs. Gestern kündigte der Wert an, am 25. Oktober eine Quartalsdividende in Höhe von 1 Cent zahlen zu wollen. Dies ist zwar ein recht bescheidener Betrag, deutet aber an, dass einiges Potenzial hinter der Aktie zu vermuten ist. Der Wert hat zudem in den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



