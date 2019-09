General Electric Aktie: Interessanter Verkauf!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Der Blick auf die Geschäftszahlen von General Electric (GE) zeigt, dass es da zuletzt so eher lala lief. So sind die Umsätze im 2. Quartal 2019 um 1% auf 28,8 Mrd. Dollar gesunken, die Auftragseingänge sanken sogar um 4% auf 28,7 Mrd. Dollar. Interessanterweise lagen die Auftragseingänge damit fast exakt auf Höhe der Umsätze – was einem book-to-bill-ratio von etwa 1,0 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



