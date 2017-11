General Electric-Aktie: Findet die Abwärtsbewegung nun ein Ende?

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Liebe Leser,

auch in der letzten Woche ging es mit der General Electric-Aktie weiter bergab. Der Abwärtsdruck ist beachtlich und drückt die Aktie konsequent nach unten. Im Zuge dessen wurde auch die 20-USD-Marke ohne große Mühen unterschritten, das Jahrestief liegt inzwischen bei unter 17,50 USD.

Handelsvolumen in der letzten Woche noch einmal deutlich angestiegen!

Gut zu erkennen war, dass in der letzten Woche mehr als doppelt so viele Anteile den Besitzer gewechselt hatten als noch eine Woche zuvor. Da das Verkäuferinteresse momentan stärker ausgeprägt ist als das Käuferinteresse, hat sich der Kurs deutlich nach unten bewegt.

Charttechnische Einschätzung: Kommt es jetzt zum RSI-Kaufsignal?

Durch den Kursrückgang ist auch der Relative Stärke Index weiter gefallen und hat nun den Weg für ein Kaufsignal frei gemacht. Dieses könnte in der laufenden Woche nun vermehrt Käufer anlocken. Ein etwaiger Einstieg ist jedoch in jedem Fall als höchst spekulativ anzusehen, da sich der Konzern in einer Umstrukturierungsphase befindet.

3 Gründe, wieso diese Aktie Ihnen jetzt +12.330 % Gewinn bringt!

Grund Nr. 1: Diese Aktie revolutioniert kommenden Montag die Automobil-branche, dahinter versteckt sich das „Weiße Gold“.

Grund Nr. 2: Diese Revolution ist gewaltiger als das Elektro-Auto!

Grund Nr. 3: Diese Aktie wird ab dem kommenden Montag nur noch eine Richtung kennen: OBEN!

>> Klicken Sie jetzt HIER, um den Namen der Aktie KOSTENLOS zu erfahren!

Ein Beitrag von Johannes Weber.