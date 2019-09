General Electric Aktie: Das Eigenkapital hat sich bereits fast halbiert

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

GE befindet sich in einer schwierigen Umstrukturierungsphase und hat schwache Zahlen für 2018 vorgelegt. Zudem mussten die Bilanzen von 2016 und 2017 angepasst werden, was die Ergebnisse im Vergleich zusätzlich verschlechtert hat. Der Umsatz konnte zwar um 2,9% auf rund 121,6 Mrd $ gesteigert werden, dafür ist GE noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Es musste ein Rekordverlust von 22,8 ...



