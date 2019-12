General Electric Aktie: Diese Formation lässt hoffen!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

General Electric Aktie | ISIN:US3696041033 | WKN:851144

Aktuelle Situation im Wochenchart: Seit dem Tief im Dezember 2018 bewegt sich dieses Wertpapier in einer Seitwärtsphase mit der Oberkante bei ca. 11,30 USD. Mit dem Tief Ende August dieses Jahres formt sich ein steigendes Dreieck aus. Aktuell notiert das Wertpapier in den letzten Wochen an der Oberkante der Formation. Doch ist dieser Widerstand sofort ...