General Electric Aktie: Diese Aktie könnte enorm überbewertet sein!

Die Aktien von General Electric Co (NYSE:GE) sind in den letzten 11 Monaten um 160% gestiegen, was dazu geführt hat, dass sie „sehr überbewertet“ sind, sagte Gordon Haskett Senior Analyst John Inch.

Das Problem sei, dass GE mit weniger als 3% Vor-Cash-Rendite bewertet sei, sagte der Analyst.

„Wenn jeder mit der Bewertung von GE bewertet wäre, würden all diese anderen Aktien um 25%



