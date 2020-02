General Electric Aktie: Der Blick in den Abgrund!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Die Börsenkatastrophe in der vergangenen Woche setzte der Aktie von General Electric enorm zu, welche allein am Freitag um knapp vier Prozent an Wert verlor. Per Wochenschlusskurs steht das Papier bei nur noch 9,46 Euro, was allen Anlegern Grund zur Sorge geben sollte. Unter 10 Euro notierten die Anteile zuletzt Anfang November vergangenen Jahres und es gibt jetzt kaum Unterstützungen, welche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



