General Electric Aktie: Bietet sich jetzt eine echte Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

General Electric, das ist einer der großen amerikanischen Markennamen. In Deutschland finden wir zwar auch das eine oder andere Produkt dieser Firma in den Regalen. In den USA jedoch lässt sich der Industriekonzern am besten mit „unserer“ Siemens vergleichen.

Es handelt sich um einen Mischkonzern, dessen Geschäftsfelder sich über Energiewirtschaft bis zu Haushaltsgeräten erstreckt. Das mag die eine oder andere fundamentale Analyse ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung