General Electric-Aktie: Auf dem Weg zurück zu alter Stärke?

Am gestrigen NYSE-Handelstag schritt der Kurs von General Electric kurzzeitig sogar über das Tages-Bollinger-Band. Zum Handelsschluss lag der Kurs der Aktie mehr oder weniger exakt auf der oberen Grenze des Bandes. Damit hat der Kurs auch den Widerstand in Form der 100-Tage-Linie durchbrochen. Es ist also eine konstante Aufwärtsbewegung bei der zuvor so stark abgestraften GE-Aktie zu erkennen.

Ein Beitrag von Johannes Weber.