General Electric-Aktie: Auf dem Weg zurück zu alter Stärke?

Langsam aber sicher geht es wieder aufwärts für den in diesem Jahr bislang so schwer gebeutelten US-Mischkonzern General Electric. Im außerbörslichen Handel legte der Kurs auch heute wieder zu. Zwar stieg der Kurs lediglich um nicht mal ein Prozent an, aber trotzdem ist eine Tendenz in die richtige Richtung zu erkennen. Allein im Monat April konnte der Kurs zweistellig klettern, nämlich ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.