General Electric-Aktie: Auf dem Weg nach unten!

Die Aktie von General Electric hat in den vergangenen Tagen einen weiteren Rücksetzer erfahren. Dieser war mit einem Abschlag von 3% (Freitag vor Weihnachten) und 2% an diesem Donnerstag relativ deutlich. Insofern hat sich an der Situation aus Sicht der Chartanalysten nichts geändert. Die Aktie ist und bleibt in einem sehr deutlichen charttechnischen Abwärtstrend und es ist mit neuen negativen Kursentwicklungen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.