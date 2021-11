General Electric Aktie: Analysten von General Electric reagieren auf Auflösungspläne!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Die Aktien der General Electric Company (NYSE:GE) fielen am Mittwoch um 1% zurück, nachdem sie am Dienstag nach der Nachricht, dass das Unternehmen eine Aufspaltung in drei verschiedene Einheiten plant, gestiegen waren. GE kündigte an, dass es sich in drei verschiedene Unternehmen aufteilen wird, die sich auf die Bereiche Luftfahrt, Gesundheitswesen und Energie konzentrieren. GE hofft, dass die Aufspaltung es dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



