General Electric Aktie: Alstom arbeitet lieber mit der Konkurrenz!

Als Alstom im Jahr 2015 sein Energiegeschäft für 12,35 Milliarden Euro an General Electric verkaufte, gründeten die beiden Unternehmen drei gemeinsame Firmen für Erneuerbare Energien, Atomenergie und Netze. Eben jene Firmen wird General Electric in Zukunft alleine betreiben müssen. Am Donnerstag teilte Alstom mit, dass man sich aus dem gemeinsamen Engagement verabschieden wird. Gegen eine Zahlung von 2,59 Milliarden Euro sollen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.