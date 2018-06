General Electric-Aktie: Allen Unkenrufen zum Trotz…

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

General Electric hat in den vergangenen Wochen bereits einen kleinen Aufwärtslauf gestartet. Nach einer kleinen Korrektur kam es zum Schock, da der Wert aus dem Dow Jones Index geflogen ist. Damit ist die Aussicht in den kommenden Wochen zunächst nicht besonders gut – und dennoch konnte die Aktie am Mittwoch massiv zulegen. Es ging um gut 4 % nach oben, sodass

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.