General Electric: Ändert dieser Deal das ganze Spiel?

Das Wall Street Journal hat berichtet, dass AerCap Holdings N.V. (NYSE:AER) angeblich in Gesprächen über einen Zusammenschluss mit dem Flugzeugleasinggeschäft der General Electric Company (NYSE:GE) ist. Beide Aktien wurden am Montagmorgen nach dem Bericht höher gehandelt, und Bank of America-Analyst Andrew Obin sagte, dass die mögliche Fusion eine Win-Win-Situation sein könnte.

Vereinfachung des Geschäfts von GE

Obin sagte, dass der Verkauf von GE ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung