General Dynamics: Was ist jetzt zu tun!

Weitere Suchergebnisse zu "General Dynamics":

General Dynamics weist am 08.02.2020, 01:43 Uhr einen Kurs von 186.85 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir General Dynamics einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob General Dynamics jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: General Dynamics schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,19 % und somit 0,06 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,13 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der General Dynamics wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 4 Buy, 0 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das General Dynamics-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der General Dynamics liegt im Mittel wiederum bei 210,6 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 186,13 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 13,15 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der General Dynamics insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von General Dynamics liegt bei einem Wert von 14,25. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" (KGV von 50,71) unter dem Durschschnitt (ca. 72 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist General Dynamics damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.