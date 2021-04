General Cannabis Aktie: Trees für 39,5 Millionen Dollar gekauft!

General Cannabis Corp (OTCQB:CANN) ist bereit, den Cannabis-Einzelhändler Trees zu übernehmen.

Transaktionsdetails

Das in Colorado ansässige Unternehmen hat sich bereit erklärt, Trees für rund 39,5 Mio. $ zu kaufen, wobei 13% der Summe in den nächsten zwei Jahren in bar bezahlt werden sollen.

Die restlichen 87% des Kaufpreises werden in Stammaktien von General Cannabis bezahlt.

Das Unternehmen hat sich dafür entschieden, 38.745.193 Aktien an die