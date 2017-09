General-Anzeiger: Streit um Briefzustellung - Verdi empört über die Post

Bonn (ots) - Die Gewerkschaft Verdi ist wegen eines Pilotprojektsbei der Postzustellung empört über die Deutsche Post und sieht einenschleichenden Ausstieg aus der täglichen Zustellung. Wie der BonnerGeneral-Anzeiger (Samstagsausgabe) berichtet, startet die Post einenVersuch, bei dem Briefe seltener zugestellt werden. Kunden könnensich freiwillig zwischen einmal oder dreimal wöchentlich nach Hauseoder fünfmal pro Woche an den Arbeitsplatz entscheiden. Für denwöchentlichen Rhythmus gibt es Zeitschriften oder Warenproben. InDeutschland ist die Zustellung von Briefen an jedem Werktaggesetzlich vorgeschrieben. Die stellvertretendeVerdi-Bundesvorsitzende Andrea Kocsis sieht im dem Pilotprojekt denVersuch, Argumente zu sammeln, um in der Politik für eineRechtsänderung zu werben. Es bestehe der begründete Verdacht, dassdie Post sich aus der werktäglichen Zustellung zurückziehen wolle.Das stoße bei den Arbeitnehmervertretern auf Widerstand: "Bei unsbrennt die Hütte", so Kocsis. Durch eine Ausdünnung von Zustelltagenerhöhe sich das Risiko des Stellenabbaus bei der Post. EinePost-Sprecherin sagte, der Testlauf sei auf drei Monate befristet,eine Übernahme in den Regelbetrieb derzeit nicht vorgesehen.Pressekontakt:General-AnzeigerClaudia MahnkeTelefon: 0228 / 66 88 627c.mahnke@ga-bonn.deOriginal-Content von: General-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell