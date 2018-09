Genehmigung von Rüstungsexporten an Einhaltung der Menschenrechte knüpfen

Berlin (ots) - Anlässlich der Öffentlichen Anhörung desBundestags-Ausschusses für Wirtschaft und Energie zu Rüstungsexportenam 26. September fordert das Deutsche Institut für Menschenrechte dieBundesregierung auf, eine grundsätzliche Wende in derRüstungspolitik einzuleiten."Deutsche Rüstungsgüter dürfen nicht in menschenrechtlichproblematische Regionen geliefert werden", fordert Beate Rudolf,Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Bei derGenehmigung von Rüstungsexporten müsse die Einhaltung derMenschenrechte in den belieferten Regionen ausschlaggebendesKriterium sein. "Die Bundesregierung muss gesetzlich regeln, welchemenschenrechtlichen Risiken den Export von Rüstungsgütern verbieten.Der bestehende rechtliche Rahmen reicht dafür nicht aus", so Rudolfweiter. Die rechtlichen Vorgaben müssten so formuliert sein, dassUnternehmen die deutsche Exportkontrolle nicht umgehen können, indemsie beispielsweise Tochterunternehmen im Ausland gründen. Zudemsollten die Informationsrechte des Parlaments gestärkt werden.Bislang sind menschenrechtliche Risiken kein Ausschlusskriteriumfür Rüstungsexporte, sondern nur ein Kriterium unter vielen. DieBundesregierung bekennt sich zwar zu einer restriktiven undverantwortungsvollen Rüstungsexportpolitik. Die deutsche Exportpraxisweist jedoch in eine andere Richtung. Beispielsweise wurden Ausfuhrenan Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate trotz derenunmittelbarer Beteiligung am Jemen-Krieg genehmigt. Die jüngstenUntersuchungen des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte legen denKoalitionären der Jemen-Intervention jedoch eine Reihe vonKriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen zur Last.Mit ihrer Rüstungspolitik setzt sich die Bundesregierung derGefahr aus, gegen geltendes Völkerrecht zu verstoßen: Der Vertragüber den Waffenhandel (Arms Trade Treaty) sowie dasvölkergewohnheitsrechtliche Verbot zu Menschenrechtsverletzungeneines anderen Staates beizutragen (Beihilfeverbot) verlangen, dassRegierungen mögliche Menschenrechtsverletzungen bei der Genehmigungvon Waffenexporten berücksichtigen.Weitere Informationen http://ots.de/vWK7ivPressekontakt:Ute Sonnenberg2. PressesprecherinZimmerstraße 26/2710969 BerlinTel.: 030 259 359-453sonnenberg@institut-fuer-menschenrechte.dewww.institut-fuer-menschenrechte.deTwitter: @DIMR_BerlinOriginal-Content von: Deutsches Institut für Menschenrechte, übermittelt durch news aktuell