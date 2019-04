Genehmigte Wohnungen von Januar bis Februar 2019: -0,1 % gegenüber Vorjahreszeitraum / Zahl der Baugenehmigungen steigt ausschließlich bei Einfamilienhäusern

Wiesbaden (ots) - Von Januar bis Februar 2019 wurde in Deutschlandder Bau von insgesamt 49 350 Wohnungen genehmigt. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das nahezugenau so viele Baugenehmigungen wie im Vorjahreszeitraum (-0,1%). DieGenehmigungen galten sowohl für neue Gebäude als auch fürBaumaßnahmen an bestehenden Gebäuden.In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden von Januar bis Februar2019 rund 42 600 Wohnungen genehmigt. Dies waren 2,0 % oder 900Wohnungen weniger als im Vorjahreszeitraum. Gestiegen istausschließlich die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser(+4,4 %). Die Zahl der Baugenehmigungen für Zweifamilienhäuser sankdagegen um 1,1 % und die Zahl der genehmigten Mehrfamilienhäuser um3,2 %.Bei den neu zu errichtenden Nichtwohngebäuden, die von Januar bisFebruar 2019 genehmigt wurden, verringerte sich der umbaute Raumgegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,3 Millionen Kubikmeter auf 30,0Millionen Kubikmeter (-9,9 %).Die vollständige Pressemitteilung mit Tabellen sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Statistik der Baugenehmigungen, Telefon: 49 (0) 611 / 75 24 42www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell