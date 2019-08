Genehmigte Wohnungen im 1. Halbjahr 2019:-2,3 % gegenüber Vorjahreszeitraum/Lediglich Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser auf Vorjahresniveau

Wiesbaden (ots) - Im 1. Halbjahr 2019 wurde in Deutschland der Bauvon insgesamt 164 600 Wohnungen genehmigt. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das 2,3 % wenigerBaugenehmigungen als im 1. Halbjahr 2018. Die Genehmigungen galtensowohl für neue Gebäude als auch für Baumaßnahmen an bestehendenGebäuden.In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden von Januar bis Juni2019 rund 142 400 Wohnungen genehmigt. Dies waren 3,1 % oder 4 500Wohnungen weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Zahlder Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser ist annähernd gleichgeblieben (- 0,1 %). Die Zahl der Baugenehmigungen fürZweifamilienhäuser sank dagegen um 4,7 % und die Zahl der genehmigtenMehrfamilienhäuser um 3,2 %.Bei den neu zu errichtenden Nichtwohngebäuden, die von Januar bisJuni 2019 genehmigt wurden, verringerte sich der umbaute Raumgegenüber dem Vorjahreszeitraum um 7,1 Millionen Kubikmeter auf 101,3Millionen Kubikmeter (-6,6 %).Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Statistik der Baugenehmigungen, Telefon: 49 (0) 611 / 75 24 42www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell