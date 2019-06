Genedrive: Das ist schon in aller Munde!

Für die Aktie Genedrive aus dem Segment "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" wird an der heimatlichen Börse London am 17.06.2019, 23:11 Uhr, ein Kurs von 20,03 GBP geführt.

Genedrive haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -45,33 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Genedrive damit 43,57 Prozent unter dem Durchschnitt (-1,76 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" beträgt -6,3 Prozent. Genedrive liegt aktuell 39,03 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Genedrive-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 23,45 GBP. Der letzte Schlusskurs (20,5 GBP) weicht somit -12,58 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (21,82 GBP) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,05 Prozent), somit erhält die Genedrive-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Genedrive-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Genedrive erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Genedrive aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Genedrive erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.