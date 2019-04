GeneDesign schließt sich Ajinomoto Bio-Pharma Services an und eröffnet Oligonukleotid-API-Entwicklungszentrum

Weitere Suchergebnisse zu "Ajinomoto":

Osaka, Japan (ots/PRNewswire) - Ajinomoto Bio-Pharma Services("Aji Bio-Pharma"), führender Anbieter von biopharmazeutischenVertragsentwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen, freut sichmitzuteilen, dass GeneDesign, Inc. dem globalen Unternehmenbeigetreten ist. GeneDesign, ein hundertprozentigesAjinomoto-Unternehmen, beliefert die biopharmazeutische Industrie mithochwertigen und skalierbaren kundenspezifischen Oligonukleotiden.Die Integration der Dienstleistungsangebote von GeneDesign mit klein-und großmolekularen Kapazitäten von Aji Bio-Pharma in den USA,Belgien und Indien stärkt die Verpflichtung des Unternehmensgegenüber seinen Kunden, ein weltweit führendes CDMO-Unternehmen mitumfassenden Fähigkeiten zu sein.Darüber hinaus feierte das Unternehmen am 5. April die Eröffnungeines rund 2000 m2 großen Gebäudes zur Erweiterung derOligonukleotidsynthese und der Versorgungsmöglichkeiten (µg bis 10kg), um die Nachfrage der Kunden zu erfüllen. Das neueEntwicklungszentrum auf dem Osaka-Campus bietet einenKlasse-100.000-Reinraum für die cGMP-Herstellung vonOligonukleotid-APIs, einen Mehrzweckraum für die kundenspezifischeSynthese stark modifizierter Oligonukleotide und den weltweit größtenFestphasen-Oligonukleotid-Synthesizer, OligoProcess, das erste Gerätedieser Art, das in Japan installiert wird. Das Entwicklungszentrumbeherbergt zudem Prozessentwicklungslabore zur Unterstützung derFertigungsaktivitäten und F&D-Labore für die Entwicklung neuartigerOligonukleotid-Herstellungstechnologien."Dank der Integration von GeneDesign in Aji Bio-Pharma können wirunsere biopharmazeutischen Kunden weltweit mit einer breiten Palettean Serviceangeboten in einer konsolidierten Lieferkette nahtlosunterstützen. Dies bekräftigt unsere Vision, ein führender,zuverlässiger und innovativer Partner für unsere Kunden und unsereMitarbeiter zu sein", so David Enloe, President und CEO von AjinomotoBio-Pharma Services. "Darüber hinaus unterstreicht die Eröffnung desneuen Oligonukleotid-API-Entwicklungszentrums unser Bestreben, unserServiceangebot zu verbessern und schneller auf die Anforderungenunserer Kunden zu reagieren.""Wir freuen uns sehr, jetzt zu Aji Bio-Pharma zu gehören", soKazuhiko Yuyama, CEO, Gene Design. "Jetzt, als Teil eines globalenCDMO-Unternehmens und mit der Erweiterung unseres neuenOligonukleotid-API-Entwicklungszentrums können wir weiterhin zurGesundheit und zum Wohlbefinden von Patienten weltweit beitragen."Informationen zu Ajinomoto Bio-Pharma ServicesAjinomoto Bio-Pharma Services ist ein vollständig integriertesVertragsentwicklung- und Fertigungsunternehmen mit Standorten inBelgien, den USA, Japan und Indien, das umfassende Entwicklungs-cGMP-Fertigungs- und aseptische Abfüllservices für klein- undgroßmolekulare APIs und Zwischenprodukte anbietet. AjinomotoBio-Pharma Services bietet eine breite Palette innovativerPlattformen und Funktionen für vorklinische und Pilotprogramme inkommerziellen Mengen, darunter:Corynex®-Proteinexpressionstechnologie, Oligonukleotidsynthese,Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC), APIs mit hoher Potenz (HPAPI),Biokatalyse, kontinuierliche Fließfertigung und mehr. AjinomotoBio-Pharma Services verpflichtet sich zu hochgradiger Qualität undService, um die Anforderungen seiner Kunden zu erfüllen. Erfahren Siemehr: www.AjiBio-Pharma.com.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/751177/Aji_BioPharma_Logo.jpgPressekontakt:GeneDesign, Inc. 7-7-29 SaitoasagiIbarakiOsaka567-0085 JapanT: +81 72.640.5180F: +81 72.640.5181info@genedesign.co.jpGeneDesign.jpAjiBio-Pharma.comOriginal-Content von: Ajinomoto Bio-Pharma Services, übermittelt durch news aktuell