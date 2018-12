Gender Diversity wächst immer langsamer / Die Neuauflage der weltweiten Diversity-Studie von Egon Zehnder zeigt, dass sich in Sachen Vielfalt auch in Deutschland zu wenig tut

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Berlin (ots) - Der Anteil von Frauen in Vorständen undAufsichtsgremien in Deutschland wächst immer langsamer. Das ist einErgebnis der Neuauflage der globalen Diversity-Studie, die EgonZehnder seit 2004 durchführt. Initiativen, die auf eine zahlenmäßigeGleichstellung der Geschlechter abzielen, werden ihr Ziel bei diesemTempo klar verfehlen, so Lena Kilee und Carsten Wundrack, die dieDiversity-Aktivitäten bei Egon Zehnder leiten. Deutschland zähle lautder Studie zwar zu den "Diversity Champions", bei denen es imDurchschnitt drei Frauen in den Aufsichtsgremien gibt. DeutlichenNachholbedarf gebe es in Deutschland jedoch, so Kilee und Wundrack,bei der Besetzung des Vorsitzes und der Ausschüsse desAufsichtsrates, wie etwa Prüfungs- oder Nominierungsausschuss. Geradehier würden die wichtigen Weichenstellungen für Unternehmenvorbereitet. Auch die Besetzung der Vorstandspositionen in deutschenSpitzenunternehmen gehe unter dem Diversity-Gesichtspunkt eherschleppend voran. Insbesondere fehlten nach wie vor weibliche CEOs(global 3,7 Prozent, Deutschland 0 Prozent in der untersuchtenUnternehmensgruppe). "Der Wunsch nach mehr Diversity ist inDeutschland immer stärker spürbar - und auch die Erkenntnis, dassohne sie keine moderne Innovationskultur vorstellbar ist",verdeutlicht Lena Kilee. Die Frage, wie dieser gewünschteKulturwandel in der Praxis erreicht werden kann, "gehört zu denwichtigsten unternehmenskulturellen Herausforderungen dieser Zeit",ergänzt Wundrack. In ihren gemeinsamen Blogbeiträgen rufen Kilee undWundrack dazu auf, Gender Diversity eine Priorität einzuräumen undeine ganzheitliche Sichtweise auf Diversity zu entwickeln.Gender Diversity in DeutschlandInsgesamt 25,4 Prozent der deutschen Aufsichtsrats- undVorstandsmitglieder sind weiblich (2016: 22,2 Prozent; 2014: 16,6Prozent; 2012: 12,8 Prozent). Während der Anteil von Frauen indeutschen Aufsichtsräten seit mehreren Jahren, auch dank dergesetzlichen Quote, stabil bleibt und knapp mehr als ein Drittelausmacht (31,1 Prozent; 2016: 27,6 Prozent), ergibt der Blick aufVorstandspositionen ein deutlich anderes Bild. Zwar ist der Anteilauch hier gewachsen, doch mit 10,5 Prozent bewegt er sich weiterhinauf niedrigem Niveau (2016: 8,3 Prozent; 2014: 5,7 Prozent).Diversity TrackerMachen Sie sich Ihr eigenes Bild über die Ergebnisse! EinVergleich der deutschen und globalen Daten entnehmen Sie bitteunserem interaktiven Tracker aufwww.egonzehnder.com/global-board-diversity-trackerGender Diversity globalGlobal sind 20,4 Prozent aller Aufsichtsrats- undVorstandsmitglieder weiblich (2016: 18,5 Prozent). Frankreich zeigt2018 die größte Vielfalt mit 42 Prozent weiblichen Board-Mitgliedern.Das Schlusslicht bilden Ungarn, Japan, Saudi- Arabien, Südkorea unddie Vereinigten Arabischen Emirate. Bei Neubesetzungen geht globalweniger als ein Drittel an Frauen (27 Prozent); in Westeuropa, USAund Kanada liegt der Schnitt hingegen bei 35 Prozent. Weitere Detailsentnehmen Sie bitte der englischsprachigen Studie und einerbegleitenden Pressemitteilung auf der Website von Egon Zehnderwww.egonzehnder.com/global-board-diversity-tracker/downloadÜber die StudieEgon Zehnder verfolgt seit 2004 die Vielfalt von Boards. Frauensind in Führungsgremien auf der ganzen Welt nach wie vorunterrepräsentiert, auch wenn führende Manager, Investoren undInteressengruppen sich für Veränderungen einsetzen. Der Egon ZehnderGlobal Board Diversity Tracker untersucht alle zwei Jahre die Gremiender größten Unternehmen weltweit. Dazu wurden 2018 1.610 Unternehmenaus 44 Ländern mit einer Marktkapitalisierung von jeweils mehr als 7Mrd. Euro erfasst - mit wenigen Ausnahmen, um sicherzustellen, dassdie Studie die Ausschüsse von mindestens sechs der größtenUnternehmen in jedem Land geprüft hat. Die Studie untersucht nichtnur Gender, sondern auch Alter und Nationalität. Aus Deutschlandwurden 60 Unternehmen untersucht, darunter alle DAX-Unternehmen.Weitere Details entnehmen Sie bitte der englischsprachigen Studie undeiner begleitenden Pressemitteilung auf der Website von Egon Zehnderwww.egonzehnder.com/global-board-diversity-tracker/downloadÜber Egon ZehnderEgon Zehnder ist das führende Beratungsunternehmen für ExecutiveSearch und Leadership Advisory. Die Besetzung von Spitzenpositionenfür Konzerne und Familienunternehmen, Start-ups und Institutionen deröffentlichen Hand gehört dabei ebenso zum Leistungsportfolio wie dieEntwicklung von Führungskräften und Teams, die Stärkung vonUnternehmenskulturen und die Anpassung von Organisationsstrukturen imRahmen von Transformationsprogrammen. In den letzten Jahren hat EgonZehnder in Deutschland zudem mit BEYOND eine Einheit von Expertenaufgebaut, die aus der Mitte des Unternehmens agiert und Berater undPraxisgruppen bei Mandaten jenseits von Executive Search unterstützt.Mit dem 5-Punkte-Aktionsplan Paradigm for Parity bekennt sich EgonZehnder zum Ziel der weltweiten Geschlechterparität aufFührungsebenen bis 2030 und favorisiert laut seinem eigenen DiversityCommitment eine "Vielfalt der Perspektiven", in der Diversität vorallem über verschiedene Erfahrungshintergründe definiert wird.