Gender-Debatte an Hochschulen: An diesen Unis arbeiten die meisten Professorinnen

Berlin (ots) -- Bildungsanbieter WBS GRUPPE untersucht den Frauenanteil an 37 dergrößten deutschen Hochschulen und Universitäten- Der Anteil an Professorinnen je Uni liegt im Schnitt bei 23Prozent, der Anteil an Dekaninnen bei 17 Prozent- Die Uni Paderborn beschäftigt anteilig die meisten Professorinnen(37 Prozent), die Technische Hochschule Mittelhessen am wenigsten(10 Prozent)Noch immer sind Frauen in Führungspositionen in Politik undWirtschaft ein seltener Anblick. Pünktlich zum Semesterstart gibt derprivate Bildungsanbieter WBS GRUPPE (www.wbs-gruppe.de) dieErgebnisse einer aktuellen Erhebung des Frauenanteils an deutschenUniversitäten bekannt. Die Untersuchung zeigt: Auch im akademischenBereich gibt es deutlich weniger Frauen in Führungspositionen alsMänner. Demnach beträgt der Anteil an Professorinnen an 37 dergrößten deutschen Hochschulen im Schnitt rund 23 Prozent. Zudem sindnur 17 Prozent der Dekane weiblich.Uni Paderborn hat die meisten Professorinnen, TH Mittelhessen amwenigstenEinige Hochschulen achten vermehrt auf die Gleichstellung vonFrauen und Männern. Unter ihnen ist die Universität PaderbornSpitzenreiter: 97 von 260 ProfessorInnen sind weiblich (37 Prozent).Die Universität Koblenz-Landau folgt mit 64 Professorinnen voninsgesamt 174 (36 Prozent). Die Humboldt-Universität Berlin belegtmit einem Professorinnen-Anteil von 32 Prozent den dritten Platz. Aufder anderen Seite beschäftigt die Technische Hochschule Mittelhessenanteilig die wenigsten Professorinnen (10 Prozent). Das KarlsruherInstitut für Technologie belegt mit 49 Professorinnen den vorletztenPlatz (13 Prozent). Der Anteil an Frauen mit Professorentitel an derTU Dresden liegt bei rund 14 Prozent.Frauen werden seltener als Dekanin gewähltIm Schnitt werden 17 Prozent der Dekanate von Frauen geleitet. DieDekane und Dekaninnen stehen der Fakultät vor und werden aufbestimmte Zeit gewählt. Allein an der Fernuni Hagen sowie derUniversität Koblenz-Landau herrscht Gleichstellung: Hier gibt esgenauso viele Dekaninnen wie Dekane. Mit jeweils 37,5 Prozent gibt esan den Universitäten Hamburg und Frankfurt den zweithöchsten Anteilan Dekaninnen. An den Universitäten in Siegen, Erlangen-Nürnberg,Bonn, Braunschweig, Kiel und Wuppertal sowie an dem KarlsruherInstitut für Technologie und der TH Mittelhessen sind hingegenderzeit alle Dekane männlich.10 der 37 größten Unis werden von Frauen geleitetVon den 37 befragten Hochschulen bekleidet eine Frau in zehnFällen das höchste Amt als Rektorin oder Präsidentin, allerdings nuran Universitäten. Darunter befinden sich beispielsweise dieTechnische Universitäten in Dortmund und Braunschweig, sowie dieHumboldt-Universität in Berlin, die Fernuni Hagen und dieUniversitäten in Paderborn und Koblenz-Landau. Bei allen untersuchtenFachhochschulen findet sich hingegen noch keine Frau auf dieserHierarchieebene."Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist auch im Jahr 2018noch eine präsente Herausforderung unserer Gesellschaft. Immer wiederfordern Experten in diesem Zusammenhang, dass junge Frauen bereits inder Schul-, Ausbildungs- und Studienzeit weibliche Vorbilderbrauchen. Unsere Analyse zeigt leider, dass es an keiner deruntersuchten Hochschulen in Deutschland gleich viele weiblich undmännlich besetzte Professuren gibt. Hier gibt es durchaus nochEntwicklungspotential. Immerhin werden bereits 10 der 37 analysiertenUniversitäten von Frauen geleitet. Bei der WBS Gruppe haben wir dasThema Gleichstellung und Diversität fest im Rahmen unseresGemeinwohl-Ökonomie-Engagements verankert. Aktuell sind gut 50Prozent unserer Führungspositionen durch Frauen besetzt", so JoachimGiese, Vorstand der WBS GRUPPE.Die kompletten Ergebnisse der Untersuchung finden Sie unter demnachfolgenden Link:https://www.wbs-gruppe.de/gender-debatte-hochschulen/