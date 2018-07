Gencor Industries: Das Ende oder geht es weiter?

Der Gencor Industries-Schlusskurs wurde am 25.07.2018 an der Heimatbörse NASDAQ GM mit 15,25 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Industriemaschinen".Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Gencor Industries entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 19,74 ist die Aktie von Gencor Industries auf Basis der heutigen Notierungen 67 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Machinery" (59,52) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

