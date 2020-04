Gen III Oil: Was jetzt noch richtig spannend wird …

An der Börse Venture schloss die Gen III Oil-Aktie am 17.04.2020 mit dem Kurs von 0.175 CAD. Die Gen III Oil-Aktie wird dem Segment "Öl & Gas Raffination & Marketing" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Gen III Oil einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Gen III Oil jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Gen III Oil in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".

2. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Gen III Oil haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Gen III Oil erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -21,28 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche sind im Durchschnitt um -3,44 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -17,83 Prozent im Branchenvergleich für Gen III Oil bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -3,44 Prozent im letzten Jahr. Gen III Oil lag 17,83 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.