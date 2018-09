Gemütlichkeit ist Trumpf! - So wohnt Schauspieler Sky Du Mont (AUDIO)

Rheda-Wiedenbrück (ots) -Anmoderationsvorschlag:Wenn der Herbst beginnt, rückt bei vielen das heimische Wohnzimmerwieder mehr in den Mittelpunkt. Dann lädt man sich Freunde ein odermacht es sich auf der Couch so richtig gemütlich. Der ein oder anderehört vielleicht entspannt Musik oder ein Hörbuch, vorzugsweise miteiner tiefen, beruhigenden Männerstimme, wie zum Beispiel der von SkyDu Mont.O-Ton 1 (Sky Du Mont, 10 Sek.): "Also ich hab einen schönenSessel, der jetzt nicht sehr teuer war, aber sehr bequem ist undverbringe dann sehr gemütliche Abende in meinem Sessel und schau fernund lese nebenbei."Sprecherin: Verrät Schauspieler und Musterring MarkenbotschafterSky Du Mont, der, genau wie 72 Prozent der Deutschen, sagt, dass ergemütlich eingerichtet ist.O-Ton 2 (Sky Du Mont, 17 Sek.): "Das ist für mich das Wichtigste.Mein Zuhause muss gemütlich sein. Ich habe ein paar Sachen vonMusterring - ein Sofa und Stühle, meine Küche, mein Badezimmer. Ja,dann habe ich zwei Sessel und das ist es eigentlich. Ich habe hier soParkettboden, weil in Hamburg hat man ja immer Parkettboden, und dapassen die Sachen dazu. Die sind also Beige, Braun."Sprecherin: Seine Einrichtungsideen holt sich der Schauspieler,wie Dreiviertel der Deutschen, aus dem Möbelhaus.O-Ton 3 (Sky Du Mont, 8 Sek.): "Ich gehe gerne in Elektroläden undgerne in Möbelhäuser. Und gucke und ja, meistens kommt man ja auseinem Möbelhaus nie mit leeren Händen."Sprecherin: Beim Möbelkauf achtet Sky du Mont auf den Preis,...O-Ton 4 (Sky Du Mont, 12 Sek.): "...aber ich gucke natürlich:'Sind sie bequem?' Ich habe zum Beispiel ein Bett, was unglaublichbequem ist. Es muss halt alles stimmen. Der Preis muss stimmen, dieBequemlichkeit muss stimmen und natürlich wäre es nicht schlecht,wenn es auch noch gut aussieht."Sprecherin: Sein Lieblingsmöbel ist sein Sessel, seinLieblingsraum das Schlafzimmer.O-Ton 5 (Sky Du Mont, 20 Sek.): "Ich gucke sehr viel fern imSchlafzimmer und ich lese sehr viel und vor allen Dingen schlafe ichauch in meinem Schlafzimmer. Im Wohnzimmer sitze ich eigentlich, jameistens dann, wenn die Kinder da sind und wir alle zusammen essenund dann auch fernsehen. Aber das Wohnzimmer wird jetzt nicht sowahnsinnig viel genutzt. Ich hab mein Büro im Wohnzimmer - insofernsitze ich jetzt auch im Wohnzimmer."Abmoderationsvorschlag:Jessica Martin hat sich mit Sky du Mont unterhalten. Gemütlichkeitist Trumpf bei Schauspieler Sky Du Mont, grade jetzt, wenn die dunkleJahreszeit beginnt. Wenn Sie es Sky Du Mont nachmachen wollen:Inspiration für Ihr Zuhause finden Sie unter musterring.com.Pressekontakt:Blume PR GmbH & Co. KGIrin RodatzTelefon: +49 40 870 893-30musterring@blume-pr.deOriginal-Content von: Musterring, übermittelt durch news aktuell