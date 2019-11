Gemütlich auf der Couch und kaum Alkohol: So spießig feiern die Deutschen dieses Jahr Silvester (FOTO)

Hamburg (ots) - Pfännchenweise Raclette oder Fondue mit den Liebsten essen,unzählige Wiederholungen von "Dinner for One" gucken und dann mit Kuscheldeckeund Kerzenschein den Abend auf der Couch ausklingen lassen - das soll derkrönende Abschluss des Jahres sein? Für knapp jeden zweiten Deutschen sieht sozumindest die perfekte Silvester-Planung 2019 aus, wie die Tankstellenkette HEMin einer repräsentativen Studie[1] mit über 3.100 Teilnehmern herausfand.Demnach bleiben die Deutschen in der Silvesternacht lieber gemütlich zuhause (47Prozent) oder feiern in geselliger Runde bei Freunden (39 Prozent), anstatt aufwilden Partys, in angesagten Clubs oder schicken Restaurants die Korken knallenzu lassen. Selbst das obligatorische Glas Sekt zum Anstoßen um Mitternachtscheint eher die Ausnahme zu sein: Ein Drittel der Befragten gab an, auch anSilvester grundsätzlich keinen Alkohol zu trinken. Nur jeder Fünfte - primärmännlich - will es zum Jahreswechsel "nochmal so richtig krachen lassen" undtrinkt gern einen über den Durst.Deutsche Feier-Mentalität: langweilig oder vorbildlich?So spießig die Deutschen für manche ins Jahr 2020 starten mögen, soverantwortungsvoll zeigen sie sich zugleich: Laut der HEM-Studie trinken 94Prozent der Teilnehmer zwischen 18 und 60 Jahren grundsätzlich keinen Alkohol,wenn sie noch fahren müssen. Stattdessen würde die Mehrheit (70 Prozent) sogarbeherzt eingreifen, die Autoschlüssel abnehmen und ein Taxi für den Heimwegrufen, sollten sich einer ihrer Mitmenschen im alkoholisierten Zustand nochhinter das Lenkrad setzen wollen. Damit bleibt zu hoffen, dass Verkehrsunfällean Silvester dieses Jahr eine Ausnahme sein werden.HEM - Eine Marke der Tamoil GroupDie Deutsche Tamoil GmbH mit Sitz in Hamburg gehört zur niederländischenOilinvest-Gruppe. Oilinvest betreibt rund 2.200 Tankstellen in Europa und eineeigene Raffinerie in Hamburg. Mit mehr als 400 Stationen zählt die DeutscheTamoil zu den zehn größten Tankstellenunternehmen Deutschlands. Aufgrund derschlanken Unternehmensstruktur und eines starken Fokus auf Kosteneffizienz kanndie Deutsche Tamoil mit der Marke HEM in der Regel Kraftstoff zu einemgünstigeren Preis als die großen Marken anbieten. Weitere Informationen findenSie auf unserer Website www.hem-tankstelle.de sowie unterwww.facebook.com/HEM.Deutschland und www.instagram.com/hem_deutschland.[1] Basierend auf einer Marktforschungsstudie zum Thema: "Silvester",die von der Deutsche Tamoil GmbH im Oktober 2019 mit 3.178 Personenab 18 Jahren durchgeführt wurde.Pressekontakt:Deutsche Tamoil GmbHAlsterufer 5, 20354 HamburgTel.: +49 40 524 744 142E-Mail: presse@tamoil.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/67955/4450442OTS: Deutsche Tamoil GmbHOriginal-Content von: Deutsche Tamoil GmbH, übermittelt durch news aktuell