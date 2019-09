--------------------------------------------------------------Mehr Infos zum neuen Buchhttp://ots.de/oG9iX6--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) -- Von Aubergine bis Zucchini: frische Ideen für jeden Anlass- Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Anfänger und Profis- Ab Oktober bei EDEKA, Marktkauf und im Buchhandel erhältlichVom trendigen Veggie-Burger bis zum klassischen Steckrübeneintopf:Im neuen EDEKA-Buch "Alles vegetarisch - Das Buch" zeigt sichfrisches Gemüse in seiner ganzen Vielfalt. EinfacheSchritt-für-Schritt-Anleitungen und jede Menge Tipps und Trickssorgen für gelingsicheres Nachkochen. Pünktlich zum Weltvegetariertagam 1. Oktober ist "Alles vegetarisch - Das Buch" bei EDEKA, Marktkaufsowie im Buchhandel zum Preis von 14,95 Euro erhältlich.Auf 200 Seiten bietet das neue Buch mehr als 100 Rezepte, in denenfrisches Gemüse die Hauptrolle auf dem Teller spielt. Mit dabei sindbeliebte Klassiker wie Möhrengulasch, Steckrübeneintopf oder gefülltePaprikaschoten. Aber auch neue Rezeptideen wie die Süßkartoffel-Bowlmit Tofu und Quinoa oder der Erbsen-Burger mit Roter Bete haben dasZeug zum neuen Lieblingsessen. Sieben Kapitel erleichtern die Suchenach dem Wunschgericht. Ob "Salate & Bowls", "Burger, Wraps & Co.","Wok & Pfannengerichte" oder "Auflauf, Quiche & Pizza" - hier findenAnfänger wie Kochprofis eine vielfältige Auswahl für Ofen, Topf undPfanne.Gleich zu Beginn verrät ein Saisonkalender, welches Gemüse wannSaison hat und frisch vom Feld oder aus regionaler Lagerung in dieEDEKA-Märkte kommt. Darüber hinaus gibt es viel Wissenswertes zuHerkunft, Verarbeitung und Verwendung verschiedener Gemüsesorten.Durch einfache Schritt-für-Schritt-Anleitungen und illustrierteRezept-Baukästen gelingen die Gerichte im ersten Anlauf - so werdenselbst Fleischliebhaber zu Gemüsefans."Alles vegetarisch - Das Buch" ist bereits das fünfte Kochbuch ausdem EDEKA Verlag. Wie seine erfolgreichen Vorgänger "Grillen - DasBuch" oder "Backen - Das Buch" überzeugt auch das neue Werk durcheine hochwertige Hardcover-Ausstattung mit Stoffrücken. Ab AnfangOktober 2019 ist "Alles vegetarisch - Das Buch" für 14,95 Euro beiEDEKA, Marktkauf und im Buchhandel erhältlich."Alles vegetarisch - Das Buch" im Überblick- 200 Seiten mit mehr als 100 Rezepten für Kochanfänger undKüchenprofis- Vielfältige Ideen für Ofen, Topf und Pfanne- Klassische und moderne Rezepte in einem Buch vereint- Zahlreiche Tipps und Tricks sowie informative Warenkunde- Gebundene Hardcover-Ausgabe mit Leinenrücken und Lesezeichen- Verkaufspreis: 14,95 Euro- Erhältlich ab dem 1. Oktober 2019 bei EDEKA, Marktkauf und imBuchhandelEDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägtenEDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreierStufen: Bundesweit verleihen rund 3.700 selbstständige KaufleuteEDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolledes Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht.Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüberhinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen.Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der HamburgerEDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wiedie erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel". Von hiererfolgen die Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele wiebeispielsweise dem Schaffen durchgängiger IT-Strukturen oder zurEntwicklung zeitgemäßer Personalentwicklungs- undQualifizierungskonzepte für den Einzelhandel. Mit demTochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinauserfolgreiche Akzente im Discountgeschäft und rundet so das breiteLeistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2018mit rund 11.300 Märkten und 376.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterneinen Umsatz von 53,6 Mrd. Euro. Mit rund 18.000 Auszubildenden istEDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE AG & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dewww.verbund.edeka.deOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuell