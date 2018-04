"Gemüsebeete für Kids": An die Gießkannen, fertig ... los! (FOTO)

Hamburg (ots) -- Initiative "Aus Liebe zum Nachwuchs" und Kita-Projekt der EDEKAStiftung feiern 10. Geburtstag- 170.000 Vorschulkinder im Gärtnerfieber: Bepflanzung von 2.200Hochbeeten deutschlandweit- Eltern-Kind-Befragung zum Thema Ernährungskompetenz im Auftragder EDEKA Stiftung zeigt: Vorschüler können noch eine MengelernenFür die Kleinen ist es das Größte: Mit den Händen in der Erdebuddeln und Setzlinge eingraben. Die 3- bis 6-jährigen Kinder erlebendabei aktiv mit, wie Karotten, Kohlrabi und Kopfsalat im eigenenGemüsebeet heranwachsen. Denn diese Woche startet die EDEKA Stiftungmit ihrem Projekt "Gemüsebeete für Kids" in die Saison 2018. Bis EndeJuni werden in Kindergärten und -tagesstätten deutschlandweitinsgesamt 2.200 Hochbeete von eifrigen Mini-Gärtnern bepflanzt. Esist ein besonderes Jahr für die EDEKA Stiftung: Ihre Initiative "AusLiebe zum Nachwuchs" sowie das dazugehörige Ernährungsprojekt fürVorschüler feiern 10. Geburtstag."Schon ein komplettes Jahrzehnt fördern wir altersgerecht dieErnährungs- und Bewegungskompetenz sowie die Eigenverantwortung vonKindern und Jugendlichen. Das ist im besten Sinn nachhaltig - daraufsind wir stolz", sagt Markus Mosa, Vorstand der EDEKA Stiftung, under verspricht: "Wir werden weiterhin Verantwortung übernehmen undunser Engagement im Rahmen der Bildungsplattform ,Aus Liebe zumNachwuchs' weiter ausbauen." Dazu zählen neben dem Initialprojekt"Gemüsebeete für Kids" auch die beiden Schul-Projekte "Mehr bewegen -besser essen" sowie "Fit für mein Leben".Mehr als 170.000 Vorschulkinder gärtnern im Jubiläumsjahr an ihrenBeetenAuch in diesem Jahr wächst das Projekt "Gemüsebeete für Kids"weiter: Erreichte die Stiftung 2017 bundesweit rund 145.000 Kinder,greifen in der diesjährigen Jubiläumssaison über 170.000 Mini-Gärtnerzu Schürze und Gießkanne. Unter dem Dach der 2008 ins Leben gerufenenInitiative "Aus Liebe zum Nachwuchs" lernen sie spielerisch und mitallen Sinnen, wie viel Pflege beispielsweise Radieschen benötigenoder warum regelmäßiges Gießen so wichtig für die Pflanzen ist. Zielist es, das Verständnis für Lebensmittel und ausgewogene Ernährungfrühzeitig zu schärfen. Und mit dem Gemüse wächst auch ihr Wissen -kindgerecht und nachhaltig. Unterstützt werden die Kindergärten und-tagesstätten von ortsansässigen EDEKA-Kaufleuten. Aktuell sind es1.400, die in ganz Deutschland Patenschaften für die teilnehmendenEinrichtungen übernehmen. Sie stehen als Ansprechpartner odertatkräftige Anpflanzhelfer und Gießkannenträger jederzeit bereit. Denkrönenden Abschluss bildet die gemeinsame Ernte im Sommer.Studie zeigt: offene Fragen bei Obst und GemüseWie wichtig dieses Engagement im Bereich frühkindlicherErnährungsbildung ist, belegt eine 2017 im Auftrag der EDEKA Stiftungdurchgeführte Eltern-Kind-Befragung zum Thema Ernährungskompetenz.Demnach wissen lediglich 58 Prozent der befragten Kinder im Alter vonvier bis sechs Jahren, dass Obst und Gemüse Hauptbestandteile einerMahlzeit sein sollten. Und beinahe jedes befragte Kind (97%) ist sichnicht darüber bewusst, dass es täglich drei Portionen Gemüse essensollte. Genau hier setzt die Arbeit der EDEKA Stiftung an.Umfrage bestätigt: Projektteilnehmer rundum zufriedenEine ebenfalls im vergangenen Jahr von der EDEKA Stiftungdurchgeführte Umfrage unter den teilnehmenden Einrichtungen ergab,dass 98 Prozent der Befragten mit dem ernährungspädagogischen Konzeptdes Kita-Projekts zufrieden sind. Ein weiteres Qualitätsmerkmal:Bereits 2015 erhielt das Projekt "Gemüsebeete für Kids" dieAuszeichnung "Wir sind IN FORM". Interessierte Kindergärten und Kindertagesstätten können sich noch
bis Ende August 2018 für eine Projektteilnahme im Jahr 2019 bewerben.
Ein Jahrzehnt am Gemüsebeet - Zahlenspiele*
- Seit dem Projektstart im Jahr 2008 wurden rund 890.000 Kinder
erreicht.
- Im selben Zeitraum wurden über 5,9 Millionen Liter Erde
verarbeitet.
- Mehr als 330.000 Setzlinge fanden ihren Weg in die Gemüsebeete.
- Seit Projektbeginn vor zehn Jahren wurden 3.300 Hochbeete
aufgestellt.
- Mehr als 1.400 EDEKA-Kaufleute engagieren sich im Jubiläumsjahr
als Paten. Seit 2008 stehtmit der Initiative "Aus Liebe zum Nachwuchs" die Förderung derErnährungs- und Bewegungskompetenz von Kindern und Jugendlichen imFokus der Stiftungsarbeit. Die Bildungsplattform vereint dreiinhaltlich aufeinander abgestimmte Projekte unter ihrem Dach: Mit"Gemüsebeete für Kids" vermittelt die EDEKA Stiftung seit 2008Vorschulkindern in Kindergärten und -tagesstätten grundlegendesWissen rund um eine ausgewogene Ernährung. 2013 kam das Lernformat"Mehr bewegen - besser essen" hinzu. Es liefert Grundschülern in 3.und 4. Klassen wertvolle Erkenntnisse über die Bedeutung vonErnährung sowie Bewegung und sensibilisiert für verantwortungsvollesHandeln. 2016 startete mit "Fit für mein Leben" das dritteStiftungsprojekt. Es richtet sich an Jugendliche in 7. und 8. Klassenund motiviert diese, Verantwortung zu übernehmen - für sich selbstund für ihre Umwelt. 